17 yıl hapisle aranan hırsız sokakta yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, hırsızlık suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Hasan A. (19), polis tarafından sokakta gezerken yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ev, iş yeri ve otomobilden hırsızlık olaylarına karışan, hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Hasan A.'nın Haydarbey Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, Hasan A.'yı ara bir sokakta yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Hasan A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-07-23 21:11:09
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