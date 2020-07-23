17 yıl hapisle aranan hırsız sokakta yakalandı

"O kurnadan bu kurnaya"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, hırsızlık suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Hasan A. (19), polis tarafından sokakta gezerken yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ev, iş yeri ve otomobilden hırsızlık olaylarına karışan, hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Hasan A.'nın Haydarbey Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, Hasan A.'yı ara bir sokakta yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Hasan A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-07-23 21:11:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.