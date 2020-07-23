17 yıl hapisle aranan hırsız sokakta yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

17 yıl hapisle aranan hırsız sokakta yakalandı

DHA

17 yıl hapisle aranan hırsız sokakta yakalandı


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, hırsızlık suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Hasan A. (19), polis tarafından sokakta gezerken yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ev, iş yeri ve otomobilden hırsızlık olaylarına karışan, hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Hasan A.'nın Haydarbey Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, Hasan A.'yı ara bir sokakta yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Hasan A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-07-23 21:11:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş’ta hırsızlıktan aranan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta hırsızlıktan aranan firari hükümlü ...
Cebeloğlu: "Tepelerinden inmeyeceğiz"
YEREL HABERLER Cebeloğlu: "Tepelerinden inmeyeceğiz"
Kamyonun arkasında patenle tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Kamyonun arkasında patenle tehlikeli yolculuk
Termik santralde iş kazası: 1 ölü Özel bir şirketin bünyesinde bulunan Afşin-Elbistan A Termik Santralinde meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Termik santralde iş kazası: 1 ölü Özel bir şirketin ...
Kahramanmaraş'ta orman yangını
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta orman yangını
Yılanların dansı böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Yılanların dansı böyle görüntülendi
Akedaş abonelerini uyardı Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Medine Tanış: "Kullanım noktasındaki yeni tüketici eski tüketicinin mağduriyetine neden olabilir"
YEREL HABERLER Akedaş abonelerini uyardı Akedaş Elektrik Perakende ...
Kuruyemişçiden ücretsiz kahve ikramı
YEREL HABERLER Kuruyemişçiden ücretsiz kahve ikramı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 ...
Balkondan düşen öğretmen hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Balkondan düşen öğretmen hayatını kaybetti
Polisten zehir tacirlerine çifte operasyon
YEREL HABERLER Polisten zehir tacirlerine çifte operasyon
Aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşüp, öldü
YEREL HABERLER Aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan ...
Suriyeli genç bulduğu 60 bin lirayı sahibine teslim etti Necmettin Daba, Allah’tan korktuğu için parayı sahibine teslim ettiğini söyledi
YEREL HABERLER Suriyeli genç bulduğu 60 bin lirayı sahibine teslim ...
Kahramanmaraş’ta kurbanlıklar pazara indi Kurbanlıkların kilogram fiyatı 25 ile 30 lira arasında değişiyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta kurbanlıklar pazara ...
Suriyeli Necmettin, bulduğu 60 bin lirayı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Suriyeli Necmettin, bulduğu 60 bin lirayı sahibine ...
Ata mirası siyez buğdayına biçilmeden sipariş yağdı Anadolu'da 12 bin yıllık tarihe sahip olan ve genetiği değişmeden bugüne kadar ulaşan ata yadigarı siyez buğdayının Elbistan'da hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Ata mirası siyez buğdayına biçilmeden sipariş ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X