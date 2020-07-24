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Zeynep'in annesi: Kızım kemiklerin sızlamasın, katilinin müebbetini istediler

DHA

Zeynep'in annesi: Kızım kemiklerin sızlamasın, katilinin müebbetini istediler


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)MUĞLA'da, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (25) dövdükten sonra bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Şenpınar'ın acılı annesi Aruz Şenpınar, kızının mezarını ziyaret ederek, "Kızım kemiklerin sızlamasın. Katilinin müebbetini istediler" dedi. Anne Şenpınar, Cemil Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Güntekin için de gözyaşı dökerek, "O kızı niye bidona koyup yaktılar? O Pınar'ı niye benim Zeynep'im gibi öldürdüler?" diye isyan etti.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar, 24 Mayıs günü, boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gitti. İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kemaloğlu, Şenpınar'ı dövüp, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla göğsünden yaraladı. Aynı bıçakla intihar teşebbüsünde bulunan Kemaloğlu, sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Zeynep Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kemaloğlu ise polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Selim Ahmet Kemaloğlu, tutuklandı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİYLE HAZIRLANAN İDDİANAME, KABUL EDİLDİ
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak, Kemaloğlu hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek' suçundan iddianame hazırlandı. Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Selim Ahmet Kemaloğlu'na ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının da müdahil olmak için başvuruda bulunduğu davanın ilk duruşması, 8 Ekim günü görülecek.
ACILI ANNE: ZEYNEP SENİN YERİN BURASI DEĞİL
Anne Aruz Şenpınar, geçen Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 24 Mayıs'ta öldürülen kızı Zeynep'in Bölükçam Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Anne Şenpınar, gözyaşları içinde, "Zeynep senin yerin burası değil. Zeynep sen nasıl katile inandın? Zeynep senin doğum günün oldu 17'sinde, sen yoktun" dedi.
ZEYNEP'İN MEZARINDA PINAR'IN ÖLDÜRÜLMESİNE İSYAN ETTİ
Kızının mezarını temizleyip, mezar taşını öpen Aruz Şenpınar, Pınar Gültekin'in öldürülmesine de isyan ederek, "O kızı niye bidona koyup yaktılar? O Pınar'ı niye benim Zeynep'im gibi öldürdüler? Zeynep kemiklerin sızlamasın, katilin için müebbet hapis istediler. İnşallah katil yattığı yerden çıkamaz" diye konuştu.
'ÖMÜR BOYU BIRAKMASINLAR'
Anne Şenpınar, Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmesiyle ilgili olarak da "Hiç çıkmasından oradan. Bu yönden ben bütün büyüklerimden yardım istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum, bu katili ömür boyu bırakmasınlar. Benim yüreğim yanıyor. Pınar'ın annesi de babası da şimdi benim gibidir. Allah yardım etsin. Pınar için de çok üzüldüm aynı benim kızım gibi oldu" şeklinde konuştu.
'KIZIMIN KANLARI HER TARAFTAYDI'
2 gün önce kızının öldürüldüğü Muğla'daki eve gittiğini belirten Şenpınar, şöyle devam etti:
"Kızımın evine gittim. Kızım kanları evin her tarafındaydı, kurumuş kalmış. Bütün her taraf kan. Zor dayandım, polisler ve avukatımın yardımcı oldu. İlk başta içeri girmeme izin vermediler 'Görme' dediler. Katil niye böyle yaptı, niye kesti? Kızım çok çabalamış, çok direnmiş ama kendisini kurtaramamış. Her tarafta kan vardı. Kapılarda, buzdolabında kızımın kanı vardı. Duvarlarda kanlı ellerinin izi vardı. Eve girdiğimde kızım sanki yeni ölmüş gibiydi. Yemeğini yapmış ama yiyememiş, katil yedirmemiş. Zeynep'in suçu neydi ki öldürdü? Pınar'ı niye öldürdüler, Zeynep'i niye öldürdüler? Kadınlar ölmesin artık "
'İLK DURUŞMADA SORACAĞIM: KIZIM SANA NE YAPTI DA ÖLDÜRDÜN?'
Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak ilk duruşmaya ailece katılacaklarını da ifade eden Aruz Şenpınar, "İlk duruşmaya ben de katılacağım, ağabeyleri de katılacak. Orada katile soracağım, 'Kızım sana ne yaptı ki öldürdün?', 'Sen Zeynep'i ne için öldürdün, ne yaptı sana? 'Sen, Zeynep'i öldürürken sana ne dedi?' diye soracağım. Allah onun belasını versin. Zeynep'i öldürdü, kendisini de öldürseydi. Niye kendini öldürmedi, kendi canına kıymadı? Zeynep ne yapmıştı kendisine? Zeynep'in suçu neydi ki öldürüldü? Zeynep öğretmen olacaktı, görevine gidecekti, talebelerini okutacaktı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-07-24 09:04:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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