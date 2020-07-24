Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki sanayi sitesinde bir iş yerinin çatısında çalışırken üzerine bastığı polikarbon kaplamanın kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düşerek ağır yaralanan işçi, hayatını kaybetti.

Sanayi sitesindeki bir iş yerinde 23 Temmuz’da meydana gelen olayda, çatıda çalışırken bitişikteki tamirhaneye ait polikarbon çatı kaplamasının üzerine basan 36 yaşındaki Yaser Karcı isimli işçi, kaplamanın kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşmüştü. Ağır yaralanan Karcı, kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesinde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden 2 çocuk babası Yaser Karcı’nın cansız bedeni, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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