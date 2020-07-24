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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski eşyaların ömrünü uzatıyor

İHA

Eski eşyaların ömrünü uzatıyor

Kahramanmaraş’ta bir bakırcı eskiyen, çeyiz sandıklarından çıkan ya da ata yadigarı olan çaydanlıkları yeniden kullanılır hale getiriyor.
Tarihi Kapalı Çarşı esnafından 60 yaşındaki 3 çocuk babası Orhan Yoğun, ev ekonomisine katkı olarak kullanılmaz halde olan tava, tencere, çaydanlık gibi mutfak eşyalarını yeniden kullanılır hale getirdiğini belirtti. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam ettiğini söyleyen Yoğun, “Burada eskimiş çaydanlıklar, tepsiler, tencere gibi malzemelerin hepsini parlatarak, tamirden geçirerek tekrardan kullanılır hale getiriyoruz. Çok emek isteyen ve uğraş gerektiren bir mesleğin içerisindeyiz. Özellikle de müşterilerimiz çeyiz sandıklarından çok fazla çaydanlık getiriyor. Yeni halini gördüklerinde çok mutlu oluyorlar. Ekonomik katkının yanında benim içinde bir uğraş oluyor. Evde boş boş oturmak istemedim. Kimseye bir faydası olmayan biri olmak yerine üreten, insanlara faydalı olan biri olmak için hizmet vermeye devam ediyorum” dedi.

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