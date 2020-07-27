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Saklı cennet için yol istiyorlar Kahramanmaraş'ın kaynak su deposu ve yeşil alanıyla dikkat çeken Tekir Mahallesi özellikle piknikçilerin uğrak mekanları arasında yer alıyor Kahramanmaraş’ta vatandaşlar yılda 30 bin aracın giriş yaptığı alabalık üretim tesisinin yolunun yapılmasını istiyorlar

İHA

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, kentin doğal güzellikleri arasında yer alan yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken alabalık üretim tesisinin 3 kilometre stabilize yolunun yapılmasını istiyor.

Saklı cennet için yol istiyorlar Kahramanmaraş'ın kaynak su deposu ve yeşil alanıyla dikkat çeken Tekir Mahallesi özellikle piknikçilerin uğrak mekanları arasında yer alıyor Kahramanmaraş’ta vatandaşlar yılda 30 bin aracın giriş yaptığı alabalık üretim tesisinin yolunun yapılmasını istiyorlar

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, kentin doğal güzellikleri arasında yer alan yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken alabalık üretim tesisinin 3 kilometre stabilize yolunun yapılmasını istiyor.
Türkiye’nin doğal güzellikleri bakımından önde gelen kentleri arasında yer alan Kahramanmaraş’a yazkış yerli turistler ilgi gösteriyor. Kentin kaynak su deposu ve yeşil alanıyla dikkat çeken Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi de yaz mevsiminde serin havasıyla özellikle piknikçilerin uğrak mekanları arasında.
Kahramanmaraş’ın başlıca alabalık üretim yerlerinden olan tesisi ziyaret eden vatandaşlar taze alabalık yeme imkanı bulurken, coşkun akan su ile serinlemeye çalışıyor. Kahramanmaraş ve çevre illerden gelen vatandaşlar tesise ulaşmak için yeni yapılan Göksun yolunu kullandıklarını ve doğal buzdolabı olarak adlandırılan tesisin yolunun stabil olması nedeniyle zorlandıklarını ifade ediyor.
Kentin turizmi açısından önemli bir yer olduğunu ancak yolunun iyi olmadığı için insanların gelmeyeceğini ifade eden Gökhan Yanar, “Karayolundan gelirken yol ayrımına kadar bir zorluk çekmedik ancak, asfalttan ayrılınca zorluk çektik. Böyle turizm potansiyeli yüksek bir tesise bu yol çok kötü. En azından bir parke taşı ile döşeme yapılsa güzel olur” dedi.
Feyzullah Arslanyürek adlı vatandaş ise, “Burası adeta cennetten bir köşe ve çok güzel bir yer. Ancak büyük bir üzüntü yaşıyorum buranın yolunun yapılmasını istiyoruz. Yetkililerimiz inşallah buraya bir kolaylık getirir” dedi.
Alabalık üretim tesisine yılda ortalama 30 bin araç girişi yapıldığını ifade eden tesis sorumlusu İsmail Çatalbaş, yetkililere seslenerek 6 yıldır yapılması beklenen yollarının bakım ve onarımını istedi. Çatalbaş, “Burası önemli bir turizm bölgesi ve vatandaşların tercih ettiği güzel bir yer. Tesisimizde yılda yaklaşık 250 ton alabalık üretimi yapıyoruz. Gelen misafirlerimiz sıcak havada serinleme imkanı bulurken, havuzdan çıkan taze alabalıkları da tüketiyor. Burada yolumuz çok kötü, böyle bir tesisin kötü yola sahip olması ise içler acısı. Gelen vatandaşlar yetkililerin ilgilenmediğini ifade ediyorlar. Bir an önce yolumuzun yapılmasını istiyoruz. Haftada yaklaşık 500 insan gelirken yılda ortalama 30 bin araç girişi yapılıyor. Turizm beldemize gelen yerli ve yabancı turistlerin zorluk çekmemesi için yolumuzun yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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