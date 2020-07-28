Kahramanmaraş'tan dünyaya 1 milyon kebap şişi ihraç ediliyor



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta Fahrettin Balkarlı (73), yıllık 1 milyon kebap şişi üretiyor. 4 çeşit kebap şişi ürettiklerini belirten Balkarlı, "Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra Irak, Suudi Arabistan ile Almanya'ya da şiş ihraç ediyoruz" dedi.

Yaklaşık 50 yıldır Tarihi Demirciler Çarşı'nda iş yeri bulunan Fahrettin Balkarlı, Türk mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden kebabın dizildiği şişleri üretiyor. Balkarlı'nın ilk başlarda Kahramanmaraş'taki lokantalar için ürettiği şişler, aradan geçen zamanla önce diğer illerden sonra da yurt dışından rağbet görmeye başladı.

Yılın 365 günü şiş ürettiklerini belirten Balkarlı, "Şişler kendi imalatımız. Türkiye'nin 81 vilayetine, ayriyeten Irak, Suudi Arabistan ile Almanya'ya da şiş ihraç ediyoruz. Yıllık ortalama 1 milyon şiş üretiyoruz. Sadece yaklaşan Kurban Bayramı için değil, yılın 365 günü şiş üretiyoruz. Bayramda talep artıyor. Ciğer, kuşbaşı, tavuk ve domates şişi olmak üzere 4 çeşit şiş üretiyoruz" diye konuştu.

Kebap şişlerin temiz kullanılması durumunda yıllarca kullanılabileceğini belirten Fahrettin Balkarlı, "Şiş temiz kullanılırsa 10 sene kullanırsınız hiçbir şey olmaz. Kebabı yiyip bulaşığı ile bırakırsa haliyle paslanıyor. Ama mangalın ardından şişler, sabunlu suyla temizlerse hiçbir şey olmaz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-07-28 08:32:58



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