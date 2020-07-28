37 yıldır tahta kaşık yapıyor

Kahramanmaraş’ta bir esnaf, atalarından öğrendiği tahta kaşık mesleğini 37 yıldır yaşatmaya çalışıyor.

Demirciler Çarşısı esnafından 53 yaşındaki Mehmet Ali Selaldı, “Tahta kaşık yapımını ve her aşamasını öğrenmek isteyenlere öğretmek için hazırım” dedi.

El emeği göz nuru olan ürünleri severek yaptığını söyleyen Selaldı, “Okul çıkışında tahta kaşık yapan dayımın yanına koşar giderdim. Tahta kaşık yapmayı çok severdim. O ağaçların yontularak o hale gelmesi beni bu mesleği daha çok sevmeye itti. Tahta kaşıklar insanların sağlığı açısından çok önemli, dayanıklı ve mikrop barındırmıyor. Çelik tencereleri çizilmesin diye yemekleri karıştırmak için yapılan büyük tahta kaşıkları genelde bayanlar tercih ediyor. İsteğe göre ise özel tatlı yapımında kullanılan kaşıklar üretiyoruz. Özellikle dışarıdan gelen misafirlerimizin ilgisi çok büyük. Buraya merak edip gezmeye gelenler oluyor. Hatta öğrenmek isteyenlere öğretmeye hazırım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.