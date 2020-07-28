2 kişinin yanarak öldüğü kazada yaralanan çocuk da yaşamını yitirdi



İskender ZENGİN/ANDRIN(Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ın Andırın ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangında yaralanan Mert Yener (15), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada, Yedigül Yener ile torunu Cemre Yengin hayatını kaybederken, eşi Yemliha Yener, çocukları Abdurrahman Yener (24) ve Mert Yener yanarak yaralanmıştı.

Yeşilova Mahallesi'nde 24 Temmuz'da meydana gelen olayda Andırın-Kadirli karayolunda seyir halinde olan Yemliha Yener (64) yönetimindeki 80 APP 942 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki çakıl yığınına çarparak durdu. Alev topuna dönen otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişinin yardımına ilk koşan ise çevredekiler oldu.

Kazada, Yedigül Yener ile torunu Cemre Yengin hayatını kaybederken, eşi Yemliha Yener, çocukları Abdurrahman Yener ve Mert Yener yanarak yaralandı. Araç itfaiye tarafından söndürülürken, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mert Yener, tedavi gördüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yener'in cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Andırın İskender ZENGİN

2020-07-28 16:19:57



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