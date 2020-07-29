Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta Selahattin A. (32), eşinin eski erkek arkadaşı Mehmet Ç.'yi (42) pompalı tüfekle vurdu. Göğsune isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Mehmet Ç. hastaneye kaldırılırken, Selahattin A. ise polis tarafından olayda kullandığı silahla gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Abdulhamithan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selahattin A., Ayşenur A. (28) ve Mehmet Ç. ile evde bir araya geldi. Bir süre sonra 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selahattin A., Mehmet Ç.'ye pompalı tüfekle ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'NEFES ALAMIYORUM POLİS YOK MU ?'

Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Mehmet Ç., kapının önüne çıkarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Mehmet Ç., silah sesi üzerine evden çıkan apartman sakinlerinden, "Ağabey nefes alamıyorum. Polis yok mu?" diyerek yardım istedi. İhbar üzerine omlay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Ç., ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise şüpheli Selahattin A.'yı, olayda kullandığı belirlenen pompalı tüfekle birlikte gözaltına aldı.

Ayşenur A.'nın evlenmeden önce Mehmet Ç. ile arkadaş olduğu ve tartışmanın da bu nedenle çıktığı öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-07-29 01:19:30



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