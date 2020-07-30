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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1,5 tonluk boğa 35 bin liraya satıldı

İHA

Kahramanmaraş'ta görüntüsüyle dikkat çeken 1,5 tonluk boğa, 35 bin liraya satıldı.

1,5 tonluk boğa 35 bin liraya satıldı

Kahramanmaraş’ta görüntüsüyle dikkat çeken 1,5 tonluk boğa, 35 bin liraya satıldı.
Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı öncesi besihaneler, canlı hayvan satış noktaları ile adak yerlerinde hareketlilik devam ediyor. Alpedo Kervan Lezzet Grubuna ait büyükbaş hayvan çiftliğinde yetiştirilen boğa görüntüsüyle dikkat çekiyor. 1,5 tonluk boğa, canlı kilogramı 24,6 liradan satışa sunuldu. 37 bin lira fiyat biçilen boğa, sıkı bir pazarlığın ardından 35 bin liraya satıldı.
Hayvanın iyi beslendiğini söyleyen çiftliğin veteriner hekimi Mustafa Yıldırım, “Hayvanımız simental cinsi, 2 buçuk yaşında ve bin 500 kilogram. Özel yemleme ve kendimiz büyüttük. Besi yemi, arpa, saman ve en kalitesi ürünlerle besledik. Alıcısına hayırlı olsun” dedi.
Boğayı besleyip büyüttüğünü söyleyen Nuri Badem ise “Bu hayvanı kendi ineğimiz doğurdu, besledik ve büyüttük. Gerekli imkanların tamamını tanıdık ve Kurban Bayramı nedeniyle satıyoruz" diye konuştu.
Satın aldığı boğayı ihtiyaç sahipleriyle paylaşacağını ifade eden Metin Kayar, “Gördüğüm en büyük kurbanlık hayvan diyebilirim. Güzel beslenmiş ve hayvanımızı aldık hayırlı uğurlu olsun. Kurban paylaşmak demektir ve Allah rızası için etini de ihtiyaç sahipleri ile paylaşacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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