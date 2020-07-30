Karamanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı

"Daha dün gibi..."

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Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbar üzerine yol uygulamasında durdurduğu bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet metal kase, 1 adet yüzük, 1 adet ok ve 45 adet çeşitli tarihi değeri taşıyan materyaller ele geçirildi.

Olayla ilgili S.K. gözaltına alındı.

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