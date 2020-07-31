Kahramanmaraş'ta acemi kasaplar hastanelere akın etti



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta kurban keserken kazara kendilerini kesen acemi kasaplar hastanelerde tedaviye alındı.

Her Kurban Bayramı'nda yaşanan bilindik manzaralar bu bayramda yaşandı ve Kahramanmaraş'ta hastaneleri acil servisleri kurban yerine kendilerini kesen acemi kasaplarla dolu. Aralarında çocukların da olduğu acemi kasaplar ambulansla veya yakınları tarafından hastaneler götürülerek tedavileri yaptırıldı.

Sağlık personeli tarafından dikişleri atıldıktan sonra taburcu edilen acemi kasaplar, yarım bıraktıkları işi bitirmek için tekrara kurbanının yanına gitti.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-07-31 09:25:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.