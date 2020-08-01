Kahramanmaraş’ta orman yangını 7 hektar alan zarar gördü

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Kahramanmaraş’ta ormanlık alanlarda çıkan yangında 7 hektar alan zarar gördü.

İlk yangın, Onikişubat ilçesi Fırnız mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 10 arasöz, 4 su tankı, 1 dozer ve 40 yangın işçisi sevk edildi. Alanın engebeli olmasından dolayı yangına müdahale devam ediliyor. Rüzgarın etkisiyle dağılan yangına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de müdahale etti. Yangında 5 hektar alan zarar gördü.

Diğer yangın ise Onikişubat ilçesi Ayşepınar mevkiinde yaşandı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler yangına müdahale etti. Yangında 2 hektar alan zarar görürken soğutma çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde 7 adet irili ufaklı yangın çıktığı ve tamamında soğutma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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