Kahramanmaraş'ta 7 hektar ormanlık alan kül oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, 3 ayrı noktada çıkan orman yangınında toplam 7 hektarlık alan zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Onikişubat ilçesinin Fırnız mevkiindeki ormanlık alanda, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle ilerlerken, arazi şartları nedeniyle ekipler güçlükle müdahalede bulundu. 40 yangın söndürme işçisi alevlere, 10 arazöz, 4 su tankı, 1 dozer, havadan da 2 helikopterle müdahale etti. Çalışmalar sonunda yangın söndürüldü. Yangında, 7 hektarlık alan yandı.

Bir diğer yangın ise Andırın ilçesinin Ayşe Pınarı mevkiinde çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında 2 hektarlık alan zarar gördü. 3'üncü yangın ise Ahirdağı'nda çıktı. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında 5 dönüm alan yandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-08-01 21:10:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.