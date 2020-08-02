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Kahramanmaraş’ta 10 hektarlık ormanlık alan yandı

İHA

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınlarında yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.

Kahramanmaraş’ta 10 hektarlık ormanlık alan yandı

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınlarında yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.
Yangın, dün akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi Fırnız ve Andırın ilçesi Ayşepınar mevkiindeki ormanlık bölgelerde çıktı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankı, 1 dozer ve 40 yangın işçisinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sabahın erken saatlerine kadar devam ettiği yangınlarda yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.
Yanan alanların genellikle piknikçilerin uğrak yerleri olduğu öğrenilirken, yangınların çıkış sebebi araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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