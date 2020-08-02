Kahramanmaraş'ta 1 hektar ormanlık alan yandı

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında, alevlerin sardığı 1 hektarlık alan kül oldu.

Andırın'ın Ayşe Pınarı mevkisinde, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme işçileri, 7 arazöz ve 3 su tankı ile sevk edildi. 5 dakika içinde yangına müdahale eden ekiplere, 1 yangın söndürme helikopteriyle de havadan destek verildi. Kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürülen yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-08-02 15:50:01



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