Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Hacınınoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ekinözü ilçesinden Ilıca Mahallesi'ne giden 48 R 0693 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçta bulunanlardan Oğuzhan Yanık olay yerinde yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Ambulanslarla hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgli soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-08-02 22:12:16
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