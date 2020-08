Evde görülen et yiyen örümcek korkuttu

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ın Andırın ilçesinde bir evde görülen yaklaşık 10 santimetre uzunluğundaki örümcek korku yarattı. Halk arasında 'Sarı Ömer' ve 'Et yiyen örümcek' olarak da bilinen örümceği öldüren Metahan Demir, "Acayip bir çene yapısı var, biraz daha araştırınca bunun et yiyen zararlı bir örümcek olduğunu öğrendim. Çocuklar çok korktu" dedi.

Yeniköy Mahallesi'ndeki yayla evinde yaşayan Metehan Demir'in çocukları evde örümcek gördü. Normal örümceklere göre çok daha büyük olan örümceği gören çocuklar korku içinde babalarına haber verdi. Öğle saatlerinde çocukların duvarda örümceği gördüğünü belirten Demir, "Araştırma yaptığımda bunun halk arasında 'Sarı Ömer' diye adlandırıldığını duydum. Acayip bir çene yapısı var, yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda. Biraz daha araştırınca bunun et yiyen zararlı bir örümcek olduğunu öğrendim. Çocuklar çok korktu" dedi.

Muhtar Özgür Demir ise örümceğin çok zehirli bir tür olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl yine aynı yerde ve tarihte bu örümceğe rastladık. Genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülüyor. Yaylada yaşayan vatandaşların bu örümceğe karşı dikkatli olmaları gerekiyor" diye konuştu.FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Andırın İskender ZENGİN

2020-08-03 17:47:00



