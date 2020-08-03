Elektrik akımına kapılan 5 büyükbaş hayvan telef oldu Tek geçim kaynakları yok oldu

Kahramanmaraş’ta elektrik akımına kapılan 5 büyükbaş hayvanı telef olan aile, yetkililerden yardım istedi.

Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi üzerinde yer alan Cuma Avcı (40) ile Safiye Avcı, ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvan elektrik çarpması sonucu telef oldu. Cuma Avcı ile eşi Safiye Avcı, akşam saatlerinde besi ahırında bulunan hayvanları kontrol etmek istedi. Hayvanları yerde hareketsiz bulunan Cuma Avcı, besi ahırının da ilerlediği esnada kendisini de elektrik çarptı. Eşinin yardımıyla besi ahırından çıkan Cuma Avcı ile Safiye Avcı, komşularından yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede hayvanların elektrik akımına kapılması sonucu telef olduğu belirlendi.



“Tek geçim kaynağımız yok oldu”

Geçimleri hayvancılık yaparak sağlayan Safiye Avcı, tek geçim kaynaklarının yok olduğunu ifade ederek, yetkililerden yardım istedi. 2 çocuk annesi Avcı, “Eşimin yüzde elli fiziki engeli var çalışamıyor benim de geçim kaynağım olan 5 hayvan vardı ve 4’ü telef oldu bir tanesi de felç kaldı. Hayvanlar elektrik akımına kapılmışlar. Öğleyin eve geldiğimizde hayvanları elektrik çarpmış önce yılan soktu zannettik. Eşim kontrol ederken kendisini de elektrik çarptı ve yere çaldı. Zaten kredi çekip almıştık her birini 16 bin liraya almıştım. Hayvanların tamamı telef oldu bir tek bu kaldı bu da sağlıklı değil zaten. Çocuklarıma bakabilmek için devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum. Çalışmak zorundayım” dedi.

Yüzde 50 fiziki engeli bulunan Cuma Avcı ise, hayvanlarının telef olmasıyla gözyaşlarına boğuldu.

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