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Kahramanmaraş'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı

DHA

Kahramanmaraş'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde GöksunKahramanmaraş yolu Bozoğlan rampasında meydana geldi. Kahramanmaraş yönünde giden M.S.K. yönetimindeki 46 K 0237 plakalı yolcu minibüsü, önündeki İ.K.'nin kullandığı 46 HB 752 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, önündeki O.N.K. yönetimindeki 06 AK 0729 plakalı minibüse, minibüs de H.G.'nin kullandığı 33 EHG 44 plakalı otomobile çarptı. Kazada araçlarda bulunan E.K., S.A.K., S.H.B. ve A.L. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-08-03 22:26:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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