Kahramanmaraş'ta 2 hektarlık ormanlık alan yandı

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Ahir Dağı'nda çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye şok sayıda yangın söndürme işçisi, arazöz ile 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Neden çıktığı henüz belirlenemeyen yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda kontrol altına aldı. Yangında 2 hektarlık alan zarar görürken, ekiplerin soğutma çalışmasının devam ettiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-08-04 16:47:36



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