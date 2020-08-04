3 yaşındaki Sidar maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

– Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ailesiyle düğüne giden 3 yaşındaki Sidar Fırat havaya rastgele ateş açılması nedeniyle göğsüne mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Afşin ilçesinde önceki gün meydana gelen olayda Fırat ailesi Koçovası Mahallesi’nde bir düğüne katıldı. Düğüne katılan bazı davetlilerin rastgele havaya ateş açması sonucu 3 yaşındaki Sidar Fırat'ın göğsüne kurşun isabet etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen 3 yaşındaki Sidar olay yerinde hayatını kaybetti.

Sidar'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Sidar Fırat ise Kaşanlı Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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