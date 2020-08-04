Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik olarak ilçede yaptıkları çalışmalarda 6 şahsı gözaltına aldı. Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı doğrultusunda şüphelilerin üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda 36 gram metamfetamin ve esrar maddesi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 215 TL para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan adliyesine sevk edilen biri kadın ve biri de erkek olmak üzere 2 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Konuyla ilgili olarak Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.