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Aşık Mahzuni Şerif’in kızından lavanta şenliğinde mini konser Memleketi Afşin'de düzenlenen festivalde sahne alan Gülören Çelik, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu "Sanki babam karşımda oturuyor ve beni dinliyormuş gibi geldi, duygusallaştım" “Babam benim rehberimdir”

İHA

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde lavanta şenliğine katılan Aşık Mahzuni Şerif'in kızı Gülören Çelik, hemşerilerine mini bir konser verdi. Konser sonrası İHA'ya özel açıklamalarda bulunan Çelik, "Babamı hiçbir kalem, hiçbir mürekkep ve hiçbir kimse babamı anlatamaz babam benim rehberimdir" dedi.

Aşık Mahzuni Şerif’in kızından lavanta şenliğinde mini konser Memleketi Afşin'de düzenlenen festivalde sahne alan Gülören Çelik, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu "Sanki babam karşımda oturuyor ve beni dinliyormuş gibi geldi, duygusallaştım" “Babam benim rehberimdir”

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde lavanta şenliğine katılan Aşık Mahzuni Şerif’in kızı Gülören Çelik, hemşerilerine mini bir konser verdi. Konser sonrası İHA’ya özel açıklamalarda bulunan Çelik, “Babamı hiçbir kalem, hiçbir mürekkep ve hiçbir kimse babamı anlatamaz babam benim rehberimdir” dedi.
Türkiye’nin en önemli halk ozanlarından Aşık Mahsuni Şerif, 1939 yılında Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Berçenek Mahallesi'nde dünyaya gelmiş, yaptığı evliliklerinden çocukları ve torunları olmuştu. Aşık Mahsuni’nin kızı Gülören Çelik, babasının memleketinde sevenleriyle bir araya geldi. İstanbul’da yaşayan Gülören Çelik, Afşin Belediyesi tarafından organize edilen lavanta şenliğinde sahne aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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