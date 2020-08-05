Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan tır dere yatağına uçtu: 1 ölü

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan mobilya yüklü tırın dere yatağına uçması sonucu sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde KahramanmaraşKayseri yolu Kültür rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen ilgiye göre, A.K yönetimindeki 44 LY 506 plakalı tır, Göksun ilçesinden Kahramanmaraş’a seyir halinde iken Kültür rampasında kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. Kazada tır paramparça olurken, sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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