Kuruçay :"Risk altındayız, Kahramanmaraş depreme hazır olmalı" Jeoloji Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilcisi Mehmet Kuruçay, Doğu Anadolu fay hattı üzerinde yer alan Kahramanmaraş’ın, Sivrice ve Pütürge depremleri gibi her an riskli bir bölge olduğunu söyledi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilcisi Mehmet Kuruçay, Doğu Anadolu fay hattı üzerinde yer alan Kahramanmaraş’ın, Sivrice ve Pütürge depremleri gibi her an deprem riski taşıyan bir bölgede olduğunu söyledi.

Sivrice ve Pütürge Artçı sarsıntıların sürdüğü Doğu Anadolu Fay hattı üzerinde yer alan Kahramanmaraş'ta deprem ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çeken Kuruçay, her deprem gibi Pütürge depreminin de bir anda olduğunu ve insanların hazırlıksız yakalandığını hatırlattı. Depremleri günümüz teknolojisi ile bilmenin mümkün olmadığını ancak tahminlerin olduğunu ifade eden Kuruçay, Kahramanmaraş için uyarılarda bulundu.

Paniğe kapılmadan yaşanan alanların depremselliğinin ciddiye alınması gerektiğini ifade eden Kuruçay, “Doğal olarak yaşamak zorunda olduğumuz yerleşim yerlerinde inşa ettiğimiz ve edeceğimiz yapıların deprem esnasında ne hale geleceğini bilmek zorundayız. Kahramanmaraş doğu Anadolu fay hattı üzerinde bu yıl meydana gelen Sivrice ve Pötürge depremleri gibi her an deprem olabilecek riskli bir bölgededir. Kahramanmaraş’ın riski doğu Anadolu fayı üzerinde tehlikeli bir sismik boşluk olan TürkoğluGölbaşı segmentine çok yakın olmasıdır. Deprem olduktan sonra, insanlar öldükten sonra ne yaparsanız boştur. İnsanlar olduktan sonra ne gibi hazırlıkları yapacağımızı düşünmek yerine, insanların ölmemesi için ne yapmalıyız bunu düşünmek zorundayız. Kentimiz için risk her zaman mevcuttur. İnsanları korkutmadan, ürkütmeden anlatmak, hatırlatmak zorundayız” diye konuştu.

