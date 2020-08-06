Kahramanmaraş Valisi'nden maske takmayan esnafa uyarı



Kadir GÜNEŞ/KAHRAMANMARAŞ ,(DHA) KAHRAMANMARAŞ'ta Vali Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün de katılımıyla maske ile sosyal mesafe denetimi yapıldı. Vali Coşkun, maske takmayan bir esnafı uyardı.

İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilde eş zamanlı düzenlenen denetimler kapsamında, Kahramanmaraş'ta Vali Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör eşliğinde denetim gerçekleştirildi. Çarşı ile banka önleri, taksi durakları ve toplu taşımadalrda yapılan denetimler sırasında Vali Coşkun, maske takmayan bir esnafı uyardı.

Vali Coşkun, "Amacımız farkındalık oluşturmak ve rehberlik yapmak. Vatandaşlarımızın büyük oranda kurallara uyduklarını gördük. Yapılan denetimler hayatımızın her alanını kapsayacak alanlarda yapılıyor. Tüm ekiplerimiz sahada denetleme yapıyor. Sosyal mesafe ve maske konularında uyarılarda bulunduk. Pandemi süreci ile ilgili hassasiyetimizi esnafa dile getirdik. Özellikle maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda getirilen kurallara riayet etmelerini istedik. Vatandaşlarımızın özverisi ile bu süreci hep birlikte atlatırız. Kurallara hepimizin uyması gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızdan beklentilerimizi dile getirdik. Tüm hemşerilerimizin Bilim Kurulu'nun önerdiği kurallara uymalarını istiyorum. Rehavete kapılmadan kurallara uymalıyız'' dedi.

DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Kadir GÜNEŞ

2020-08-06 12:53:31



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