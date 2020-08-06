Kahramanmaraş’ta orman yangını

İskender ZENGİN, ANDIRIN (Kahramanmaraş),DHA KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Canbaz Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti. Ekiplerin 3 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında, 5 dönüm alan zarar gördü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş İskender ZENGİN
2020-08-06 14:57:41
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