Ahmet Melih bebeğin ilk altını Elbistan Belediyesi’nden

Elbistan Belediyesi, ilçede dünyaya gelen her bebeğe altın hediye ederek anne ve babaların evlat sevincine ortak oluyor.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlattıkları kampanya çerçevesinde MehmetSeda Gözükara çiftinin 3’üncü çocukları olarak temmuz ayında dünyaya gelen Ahmet Melih bebeği evinde ziyaret ederek altın hediye etti.

Her yeni doğan bebeğin Elbistan’ın geleceği olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Elbistan Belediyesi olarak, Temmuz ayı içerisinde doğan tüm çocuklarımıza sosyal belediyecilik kapsamında altın hediye ediyoruz. Temmuz ayı içerisinden ilk doğan bebeğimiz, Elbistanlı yeni üyemiz Ahmet Melih’i evinde ziyarette bulunarak hediyesini takdim ettik. Ailemizi tebrik ediyorum. Allah hayırlı uzun ömürler versin diyorum. Bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve mutluluklar diliyorum. Biz ailelerimizin tüm mutlu günlerinde belediye olarak yanlarında olmak istiyoruz. Bu amaçla altın kampanyası başlattık” dedi.

3. kez evlat sahibi olma mutluluğu yaşayan anne Seda Gözükara ise, ziyaretten duyduğu mutluluğu belirterek, “Altın fiyatlarının bu denli yüksek olduğu bir dönemde belediyemizin altın hediyesi bizi mutlu etti. Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

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