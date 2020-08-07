Kuyudan su yerine ateş yükseldi

Kahramanmaraş’ta bir vatandaşın kendisine ait bahçesinin sulanması için açtırdığı kuyunun içinden su yerine yanıcı madde çıktı.
Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, sulama için sondaj vurdurdu. Sondaj çalışmaları sırasında kuyudan su yerine başka bir madde çıktığını gören vatandaş çakmağı ile ateşleyerek maddenin yandığını gördü.
Yanmaya başlayan kuyudaki madenin ne olduğu öğrenilemezken, vatandaş olayla ilgili araştırma yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.