Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Kahramanmaraş’ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş Göksun karayolunda meydana geldi. H.B. idaresindeki 46 HA 120 plakalı otomobil, Kahramanmaraş istikametinden Göksun istikametine seyir halinde iken Menzelet mevkiindeki ışıklı kavşakta R.Ş. idaresindeki 17 ZJ 021 plakalı tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri otomobildeki sürücü H.B. ve yolcu H.B.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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