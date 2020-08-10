Maraş Biberi'nden bu yıl 30 bin ton üretim bekleniyor Kahramanmaraş’ta ekimi yapılan sofralık biberden yıllık yaklaşık 25 bin ton ürün elde ediliyor Romatizma, kolesterol ve virüslere karşı koruyucu kalkan görevi yapan Maraş Biberi sofralardaki yerini aldı

Kahramanmaraş’ta çiftçiler tarafından ekimi yapılan ‘Maraş Biberi’nin hasat dönemi başladı. Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olan yaprak ve pul biberleri için işletmelerde hummalı çalışmalar yapılıyor.

Maraş mutfağının acı biberi hem sofralara lezzet katıyor hem de şifa dağıtıyor. Kentin coğrafi işaret belgeli tescilli ürünlerinden olan Maraş Biberi, il geneli 13 bin dönüm alana ekimi yapılıyor. Yıllık 25 bin ton üretim kapasitesi ile çiftçilerin geçim kaynağı olan üründen, yaklaşık 600 ton Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Ağustos ayında hasadına başlanan ve kentteki işletmelerde hazırlanıp paketlenen ürün ülkenin birçok noktasına da gönderiliyor.

Biber üreticisi Mustafa Çaylı, “Maraş Biberi 8’inci ayda hasadı yapılır ve kurutulur. Çöpünden ayrılır ve kalitesine göre işletmelerde hazırlanır. Hazırlanan pul ve yaprak biberler paketlenip yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.