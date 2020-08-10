Anadolu’nun ‘cerenleri’ 180 yıl önce yaşadıkları Nurhak’a geri dönüyor

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi, güzel gözlerinden dolayı halk arasında "ceren" olarak adlandırılan Anadolu yaban koyunu yerleştirme sahası olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) endemik bir tür olan Anadolu yaban koyunları için yeni yaşam alanları oluşturuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Anadolu yaban koyunu yerleştirme projesine, Nurhak da dahil edildi. Bölgedeki varlıkları Rus doğa tarihçisi ve yerbilimci Pyotr Aleksandroviç Çihaçov tarafından 1840 yılında tespit edilen Anadolu yaban koyunları yetiştirme projesi kapsamında; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlilerinden Elbistanlı Sait Karaman ve uzman ekip, Nurhak’ta yer tespiti çalışması yaptı. Bu çalışmanın ardından Nurhak Anadolu Yaban Koyunu Yerleştirme Sahası’yla ilgili ön çalışma tamamlanmış oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürü Abdullah Koç, Müdür Yardımcısı Şevket Bozdağ, Kahramanmaraş Şube Müdürü Hacı Kalınkütük ve Elbistan Şefi Faruk Tülücü, Anadolu yaban koyunlarının yaşayacağı Nurhak Anadolu Yaban Koyunu Yerleştirme Sahası’nda incelemelerde bulundu. Koç ile beraberindeki heyet, önümüzdeki günlerde gelecek olan ‘cerenlerin’ uyumu için yapılacak ağılın yeri tespit etti. Müdürlüğün çalışması doğrultusunda ağılın kurulum işlemleri başladı. Bölgeye ilk etapta sahaya 50 adet Anadolu yaban koyunu bırakılacak.

Büyük ve güzel gözlerinden dolayı halk arasında "ceren" olarak bilinen Anadolu yaban koyunlarının ormanlık alanlardan ziyade kıraç arazilerde yaşamayı tercih ettiği biliniyor. 180 yıl önce bölgede yaşadıkları bilinen Anadolu yaban koyunları için Nurhak’ta oluşturulan yerleştirme sahası, 24 saat gözetim altında tutulacak. Vurdukları takdirde cezai müeyyideleri çok ağır olan Anadolu yaban koyunlarının koruma çalışmaları ile birlikte birkaç yıl içinde sayılarının artırılması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.