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Yük treninin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü öldü

DHA

Yük treninin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü öldü


Kadir GÜNEŞ/KAHRAMANMARAŞ,(DHA) KAHRAMANMARAŞ´ta yük treninin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.
Kaza, Pazarcık ilçesinde bağlı Narlı Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. İskenderun Malatya seferini yapan yük treni, Ahmet İnce'nin (37) kullandığı 27 AFE 356 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Ahmet İnce'nin öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İnce'nin cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Kadir GÜNEŞ
2020-08-10 18:17:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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