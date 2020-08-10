Yük treninin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü öldü

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Kadir GÜNEŞ/KAHRAMANMARAŞ,(DHA) KAHRAMANMARAŞ´ta yük treninin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Kaza, Pazarcık ilçesinde bağlı Narlı Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. İskenderun Malatya seferini yapan yük treni, Ahmet İnce'nin (37) kullandığı 27 AFE 356 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Ahmet İnce'nin öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İnce'nin cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Kadir GÜNEŞ

2020-08-10 18:17:32



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