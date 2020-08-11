Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

Kadir GÜNEŞ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) KAHRAMANMARAŞ'ta, geceleri pencereleri açık olan evlere girip, hırsızlık yapan O.A. (22) ve Y.E. (22) polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde gerçekleşen 7 hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı incelemede hırsızlığı, O.A. ve Y.E.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Ziynet eşyası, para ve cep telefonu çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerince belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Kadir GÜNEŞ
2020-08-11 23:12:56
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