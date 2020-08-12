Gazi olduğu günün anısına onur ziyareti 19 yıl önce 11 Ağustos tarihinde gazi olan Yunus Karaman’ı ziyaret ettiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazi olduğu günün anısına onur ziyareti 19 yıl önce 11 Ağustos tarihinde gazi olan Yunus Karaman’ı ziyaret ettiler

İHA

Şırnak Silopi'de 19 yıl önce mayına basması sonucu gazi olan Kahramanmaraş Gaziler Derneği Başkanı Yunus Karaman'a gazi olduğu günün anısına onur ziyareti gerçekleştirildi.

Gazi olduğu günün anısına onur ziyareti 19 yıl önce 11 Ağustos tarihinde gazi olan Yunus Karaman’ı ziyaret ettiler

Şırnak Silopi’de 19 yıl önce mayına basması sonucu gazi olan Kahramanmaraş Gaziler Derneği Başkanı Yunus Karaman’a gazi olduğu günün anısına onur ziyareti gerçekleştirildi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği şubesi tarafından ortak olarak yürütülen "Asla yalnız değilsiniz, vatan size minnettardır" projesi kapsamında gaziler günü nedeniyle Kahramanmaraş'ta yaşayan terörle mücadele esnasında yaralanan ve uzuvlarını kaybeden gazilerin yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla ziyaretler gerçekleştiriliyor.
11 ağustos 2001 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde Nuh Peygamber tepede sabah saat 08:30 sularında piyade uzman çavuş olarak görev yapan Yunus Karaman, mayına basması sonucu sağ diz altından ayağını kaybetmiş, yaşanan olay sonrası gazilik unvanını almıştı.
19 Eylül Gaziler Gününe kadar bitirilmesi hedeflenen ziyaretlerde ilk ziyaret Şehit Ailesi ve Gaziler derneğinin başkanlığını 13 yıldır yürüten Yunus Karaman’a gerçekleştirildi. Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, ziyarette Karaman’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaket verdi.
Yapılan ziyaretten mutlu olduğunu ifade eden Gazi Yunus Karaman ise, “Vatan, bayrak uğruna tereddüt etmeden Hayatlarını feda eden şehitlerimize rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatını kaybeden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor hayatta olan gazilerimize sağlık diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İletişim Başkanlığı’ndan Dulkadiroğlu tanıtımı
YEREL HABERLER İletişim Başkanlığı’ndan Dulkadiroğlu tanıtımı
Büyükşehir'den kentsel dönüşüm çalışmaları
YEREL HABERLER Büyükşehir'den kentsel dönüşüm çalışmaları
Havaya rastgele ateş eden şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Havaya rastgele ateş eden şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
Kahramanmaraş'ta hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
Yedikuyular kış sezonuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yedikuyular kış sezonuna hazırlanıyor
Vali Coşkun; “Sevdiklerimiz için kurallara uyalım” Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, kentteki esnafları ziyaret ederek korona virüs tedbirlerine uymalarını istedi
YEREL HABERLER Vali Coşkun; “Sevdiklerimiz için kurallara ...
Su değirmeni ziyaretçileri ile renkleniyor Doğa harikası 'Su Değirmeni' ziyaretçi akınına uğruyor
YEREL HABERLER Su değirmeni ziyaretçileri ile renkleniyor Doğa ...
Kına gecelerinin vazgeçilmezi bindallı El işi bindallılar, alımlı modelleriyle gelinlik çağa gelmiş kızların ilgisini çekiyor
YEREL HABERLER Kına gecelerinin vazgeçilmezi bindallı El işi ...
Kadın kasap erkeklere taş çıkarıyor Kahramanmaraş’ta bir markette çalışan kadın kasap Ayşe Hançer, müşteriler kendisini reyonda kasap olarak gördüğünde kısa süreli bir şaşkınlık yaşadıklarını dile getirdi
YEREL HABERLER Kadın kasap erkeklere taş çıkarıyor Kahramanmaraş’ta ...
Kahramanmaraş’ta hırsızlık operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta hırsızlık operasyonu: 3 tutuklama
Yük treni hafif ticari araca çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Yük treni hafif ticari araca çarptı: 1 ölü
Yük treninin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Yük treninin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü ...
Şehit polis Osman Gül Andırın'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Şehit polis Osman Gül Andırın'da toprağa verildi
Şehit polis memuru Osman Gül, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit polis memuru Osman Gül, son yolculuğuna ...
Anadolu’nun ‘cerenleri’ 180 yıl önce yaşadıkları Nurhak’a geri dönüyor
YEREL HABERLER Anadolu’nun ‘cerenleri’ 180 yıl önce yaşadıkları ...
Maraş Biberi'nden bu yıl 30 bin ton üretim bekleniyor Kahramanmaraş’ta ekimi yapılan sofralık biberden yıllık yaklaşık 25 bin ton ürün elde ediliyor Romatizma, kolesterol ve virüslere karşı koruyucu kalkan görevi yapan Maraş Biberi sofralardaki yerini aldı
YEREL HABERLER Maraş Biberi'nden bu yıl 30 bin ton üretim ...
Şehit polis Osman Gül'ün cenazesi, Kahramanmaraş'a getirildi
YEREL HABERLER Şehit polis Osman Gül'ün cenazesi, Kahramanmaraş'a ...
Şehit polis memuru Gül'ün cenazesi, Kahramanmaraş'a getirildi
YEREL HABERLER Şehit polis memuru Gül'ün cenazesi, Kahramanmaraş'a ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X