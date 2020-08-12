Kahramanmaraş´ta uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Kadir GÜNEŞ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Pazarcık ilçesinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilen baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Kadir GÜNEŞ
2020-08-12 14:59:59
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.