Otomobil ile iş yeri kapısına çarpan kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Kadir GÜNEŞ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) KAHRAMANMARAŞ´ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, önce otomobile ardından iş yerinin giriş kapısına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.Ş. yönetimindeki 34 LY 7297 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak, önce Ş.N.'nin kullandığı 46 E 6404 plakalı otomobile ardından oto galerinin giriş kapısına çarptı. Kazada, kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Kadir GÜNEŞ

2020-08-13 12:35:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.