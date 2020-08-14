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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mobilya yüklü tır alev alev yandı

İHA

Kahramanmaraş'ta mobilya yüklü bir tır seyir halindeyken alev alev yandı.

Mobilya yüklü tır alev alev yandı

Kahramanmaraş’ta mobilya yüklü bir tır seyir halindeyken alev alev yandı.
Olay, KahramanmaraşKayseri karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. A.K. idaresindeki 47 KS 11 plakalı çekici, 47 AC 113 plakalı römorktaki mobilya yüklü bir tır, Göksun istikametinden Kahramanmaraş’a seyir halindeyken römorkun sol arka lastik kampanalarının ısınması ve lastiğin patlaması sonucu yangın oluştu.
Olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, trafiği kısa süreli durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen tırı 45 dakikada söndürdü. Yangında tır ve dorsesindeki mobilyalar büyük ölçüde zarar gördü. Yangında tır şoförü yara almadan araçtan çıktı.

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