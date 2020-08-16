Türkiye´nin en büyük lavanta vadisinde off-road şöleni

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye´nin en büyük lavanta vadisinde off-road şöleni

DHA

Türkiye´nin en büyük lavanta vadisinde off-road şöleni


Kadir GÜNEŞ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde bulunan, Türkiye´nin en büyük lavanta vadisininde off-road oyunları düzenlendi.
Elbistan Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü´nün (ELOFF) iş birliğinde, lavanta vadisinde gerçekleştirilen offroad oyunları, 4x4 araç pilotlarının zorlu parkuru aşmak için gösterdikleri çabalarla başladı. Halkın büyük ilgi gösterdiği off-road oyunları öncesinde ELOFF üyeleri, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz´le birlikte lavanta vadisinin çevresinde araçları ile gezdi. Lavanta vadisindeki turun ardından Belediye Başkanı Gürbüz'ün işaretiyle off-road oyunları başladı. 25 pilotun katıldığı off-road oyunlarında su dolu derin çukurdan çıkamayanların yardımına ise kulüp üyeleri iş makineleriyle yetişti. Çukurlardan geçen, tümseklerden zıplayan, metrelerce yükseldikten sonra yere çakılan araçlardan kopan parçalar piste dağıldı. Pilotlar ise araçlarının dağılıp dökülmesine aldırış etmeden parkuru tamamlamaya çalıştı. 
Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz, lavanta vadisinde off-road şölenini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çok sayıda araçla gösteri yarışı yapıyoruz. 1,5 milyon metrekarelik Türkiye´nin en büyük lavanta vadisindeyiz. Pistimizi de buraya yaptık. Tüm yarışsever vatandaşlarımıza keyifli bir gün diliyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde bu parkurda ulusal çapta bir off-road yarışı yapmayı planlıyoruz. Off-roada gönül vermiş tüm sporcuları burada ağırlamak istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Kadir GÜNEŞ
2020-08-16 16:02:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta orman yangını
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta orman yangını
Kahramanmaraş’ta orman yangını
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta orman yangını
Türkiye’nin en büyük lavanta vadisi off-road şölenine ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük lavanta vadisi off-road şölenine ...
Genç ziraat mühendisinin lavanta hasadı sevinci Kahramanmaraşlı genç kadın girişimci Ayşegül Kızdırıcı, hasadını yaptığı ürünün ham maddesini toptan satıyor
YEREL HABERLER Genç ziraat mühendisinin lavanta hasadı ...
Trafikte tehlikeli seyir
YEREL HABERLER Trafikte tehlikeli seyir
Elbistan’da pompalı tüfekle saldırı: 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Elbistan’da pompalı tüfekle saldırı: 2 ağır yaralı
Serinlemek için baraja giren polis memuru yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Serinlemek için baraja giren polis memuru yaşamını ...
Serinlemek için baraj göletine giren polis memuru hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Serinlemek için baraj göletine giren polis memuru ...
Geleceğin yıldızlarının sınav heyecanı ‘Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında öğrenciler ter döktü
YEREL HABERLER Geleceğin yıldızlarının sınav heyecanı ‘Deneyap ...
Heykeltıraştan geyik ve kurt çalışması Kahramanmaraşlı heykeltıraş Ahmet Akkurt, işi dışında mesleğini severek yaptığını söyledi
YEREL HABERLER Heykeltıraştan geyik ve kurt ...
Kahramanmaraş'ta aranan 42 kişi yakalandı, 29'u tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta aranan 42 kişi yakalandı, 29'u ...
Kahramanmaraş’ta yakalanan 29 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta yakalanan 29 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama
Kahramanmaraş'ta hayvanlara kötü muamele iddiasına soruşturma
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta hayvanlara kötü muamele iddiasına ...
Büyükşehir'den şehit ailelerine ziyaret
YEREL HABERLER Büyükşehir'den şehit ailelerine ziyaret
Sumak ekşisinde hasat dönemi Kahramanmaraş'ın coğrafi tescilli ürünü olan sumak ekşisi, yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor
YEREL HABERLER Sumak ekşisinde hasat dönemi Kahramanmaraş'ın coğrafi ...
TIR'da yangın çıktı, içindeki mobilyalar yandı
YEREL HABERLER TIR'da yangın çıktı, içindeki mobilyalar yandı
Mobilya yüklü tır alev alev yandı
YEREL HABERLER Mobilya yüklü tır alev alev yandı
Elleri ve ayakları olmayan engellinin yaşama sevinci Kahramanmaraş’ta doğuştan elleri ve ayakları olmayan 24 yaşındaki Hakan Şahan, hayata sımsıkı sarılıyor Olmayan elleriyle kalem tutup yazı yazıyor, yemek hazırlayıp kitap okuyor
YEREL HABERLER Elleri ve ayakları olmayan engellinin yaşama ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X