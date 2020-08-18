Kahramanmaraş orman bölge sınırlarında 155 yangın çıktı Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, küçük bir ihmal sonucunda hektarlarca alanın zarar gördüğünü söyledi

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, 2020 yılı yaz mevsimi yangın sezonunda bölge müdürlüğü sınırları içerisinde toplamda 155 orman yangınının olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında yer alan Gaziantep, Hatay ve Kilis illerinde çıkan yangınlarda 174 hektar alanın zarar gördüğünü söyleyen Koç, yangınların çıkış sebebinin yüzde 95’inin insan kaynaklı olduğunu ifade etti.

İki helikopter, iki drone, 13 kule ve yer ikmal araçları ile yangınlara karşı 520 personelle mücadele edildiğini ifade eden Koç, Kahramanmaraş’ta 54 adet yangında 35 hektar, Gaziantep’te 54 adet yangında 87 hektar, Hatay’da 45 adet yangında 48 hektar ve Kilis’te 2 adet yangında 3 hektarın zarar gördüğünü söyledi.

Yangınların olmaması için vatandaşların piknik yerlerinde daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Koç, “Yangınlar Ağustos aylarında sık çıkmaya başlıyor. Biliyorsunuz ki ormanlar dünyamızın akciğeri ve sıcak havalarda vatandaşlarımız serin yerlere gidip orada hem sporunu yapıyorlar, hem pikniğini yapıyorlar hem de orman ile temiz hava ile içe yaşıyorlar. Tabi bu da vatandaşlarımız için doğal bir hakkıdır ama özellikle, bu aylarda orman yangınlarımız artmaktadır ve bu yangınlarımızın yüzde 95’i de insan kaynaklı olarak görülüyor maalesef. İnsanlarımızın çoğu duyarlı ancak bir vatandaşımızın bir sigara izmariti atması sonucu ya da bir başka vatandaşımızın piknik ateşini söndürmeden bölgeden ayrılmasıyla hektarlarca ormanlarımız yok olabiliyor. Bu ormanlarımızın yeniden yetişmesi için uzun yıllara ihtiyaç var. O yüzden vatandaşlarımız daha çok dikkatli olması gerekiyor. Biz de kritik yerlerde ekiplerimizi bulunduruyoruz hafta sonları. 49 arazözümüz var, 8 adet iş makinamız, 8 dozerimiz, 29 ilk müdahale ve su tankerimiz var. Ekibimiz güçlü ve özellikle Hatay’da konuşlu iki adet helikopterimiz var. Duman ve yangını erken görebilmek için 13 adet kulelerimiz var. 2 tane insansız gözetleme kulemiz var ve bütün ekibimizle birlikte olmasını istemediğimiz yangınlara kısa sürede müdahale etmek istiyoruz” dedi.

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