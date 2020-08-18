Kahramanmaraş’ta 1 hektar alan zarar gördü

'İyi ki senin kızınım'

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Kahramanmaraş'ta çıkan ormanlık yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Andırın ilçesi Ayşepınar mevkiinde ormanlık arazide yangın çıktı. İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 1 hava aracı, 5 arozöz, 2 su tankı ve 10 personel ile alevlere müdahale edildi. Çıkan yangında 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

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