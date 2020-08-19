Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Kuzey çevre yolunda meydana geldi. Mustafa A. idaresindeki 71 AAS 884 plakalı otomobil, çevre yolunda seyir halindeyken taklalar artarak kaza yaptı. Otomobilde bulunan Vahit Aydemir, olay yerinde hayatını kaybetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.