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Soylu: Acil hizmet numaralarını 112'de birleştireceğiz

DHA

Soylu: Acil hizmet numaralarını 112'de birleştireceğiz


Ömer kOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin dünyada parmakla gösterilen akıllı yazılıma sahip 112 sistemi olduğunu belirterek, "İnşallah önümüzdeki haziran ayında, Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye kadar, AFAD'dan jandarmaya kadar, polise kadar, sahil güvenliğe kadar, sağlığa kadar birçok acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, tek bir 112 numarasında birleştireceğiz" dedi.
Türkiye'de ilk defa Kahramanmaraş il AFAD Müdürlüğü tarafından oluşturulan İl Afet Riski Azaltma Planı'nın (İRAP) tanıtımı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tanıtım töreninde konuşan Bakan Soylu, İRAP'ın 2019 yılının Mayıs ayından bu yana sürdürülen bir çalışma olduğunu, çalışmanın her bir aşamasını yakından takip ettiklerini söyledi. Soylu, "Çünkü bu çalışma bizim için örnek, model ve pilot bir çalışmaydı. Ve bugün büyük bir memnuniyetle müşade ettim ki bu ülkenin bir evladı olarak, gerek Meltem hocanın buradaki durma vaziyeti, gerek valiliğimizin, gerek İl AFAD Müdürlüğümüzün koordinasyonunda gerçekleşen, gerekse yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve şehrin önemli kurumları, her birinin ortaya koyduğu çalışmalar, sadece bir yılın değil, büyük bir birikimin yıllarca gelen bir bilimsel tabanın ama aynı zamanda o tecrübeyle onun harmanlamasının bir eseri olarak ortada durmaktadır. İnşallah cuma günü, bizim çok geniş katılımlı bir toplantımız olacak. Yine toplantının açılışında İl AFAD Müdürümüz ve Meltem hocamızın hakikaten bu örnek, başarılı, gelişmeye müsait, canlı, hayatı olan bu projeyi oradaki arkadaşlarımıza sunabilme imkanı olabilirse, hem onları da yeni bir motivasyona, yeni bir heyecana, yeni bir anlayışa sevk ederler. Yine özellikle atacağımız bu adım, tüm Türkiye'ye bizim uzun zamandır hem başlangıcını hem sürecini hem de sonucunu takip etiğimiz ve sonucunu da burada büyük bir memnuniyetle müşade ettiğimiz bu adım, bütün Türkiye'de  özellikle il risk afetlerini azaltılmasında büyük bir katkı sağlayacak, çatı olarak da TARAP dediğimiz Türkiye Afet Risk Azaltma  Planı'nı hep birlikte bütünleşik olarak oluşturacaktır" diye konuştu.
'DEPREMDE CEP TELEFONUYLA ARAMA YAPMAK, KURTARMA EKİPLERİNİ ENGELLEMEK" 
Türkiye'nin afetlere bakışını değiştirmesinin esas nedeninin 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi olduğunu, ondan sonra afet yönetiminin afet öncesi hazırlık, afet anında müdahale ve afet sonrası iyileştirme olarak şekillendiğini ifade eden Soylu, sözlerine şöyle devam etti:
"Deprem olduğu zaman yaptığımız ilk iş, hemen cep telefonlarıyla birlikte deprem bölgesindeki yakınlarımızı aramak. Veya deprem bölgesindeysek deprem bölgesindeki diğer arkadaşlarımızı aramak, 'Sana bir şey oldu mu?' diye. Cep telefonuyla aradığımız zaman yaptığımız şudur; Açık söyleyeyim ambulansın gelmesini engellemek, arama kurtarma ekiplerinin gelmesini engellemek, bu konudaki AFAD'ın, yerel yönetimlerin ve tüm birimlerin çalışmalarını ve ulaşımlarını engellemektir. 99 depremindeki manzaralar eğer tekrar ortaya çıkarsa ulaşılamaz bir tabloyla karşı karşıya kalırız. Basit bir şey var, internet tabanlar geniş ve operatörlerimiz de bu kanalları genişletmeye devam ediyorlar, sadece afetlere hazırlık olarak. Bu konuda ya mesaj atılması gerekir ya da internet tabanlı konuşma uygulamalarından istifade edilmesi gerekir. İkinci bir şey, deprem olur olmaz özel arabalarımızla yola çıkıyoruz. Deprem alanında uzaklaşmak, güvenli bir alana ulaşmak ve arabayı da güvenli bir korunma aracı olarak kullanmak. Bu ikisi de yanlış. Yollar tıkanacak, tıkanmaması mümkün değil. Yollar tıkandığı zaman ambulanslar 
ulaşmak istedikleri yerlere ulaşamayacak."
'AKILLI BİR 112 YAZILIMIMIZ VAR'
Acil servis numaralarının 112 çatısı altında toplanması için yürütülen çalışmalara da değinen Bakan Süleyman Soylu, "Şimdi biz 112 ile ilgili önemli bir sistem kurduk. Kurduğumuz sistem açık. 112, şu an dünyada parmakla gösterilen bir yazılım, birçok ödül aldı. İnşallah önümüzdeki haziran ayında, Allah nasip ederse, Türkiye'de ormandan itfaiyeye kadar, AFAD'dan jandarmaya kadar, polise kadar, sahil güvenliğe kadar, sağlığa kadar birçok acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, tek bir 112 numarasında birleştireceğiz. Peki bunun bize avantajı ne olacak? Vatandaşımız her yeri aramayacak, buzdolabının üzerine numaraları her birini ayrı ayrı mıknatısla yapıştırmayacak. Bu yazılımın bize çok daha büyük bir avantajı olacak. Bu yazlım akıllı bir yazılım. Gelen bütün ihbarları akıllı bir yazılımla analiz edecek. Hırsızlık en çok hangi bölgede oluyor, trafik kazaları en çok nerede oluyor, orman yangınlarında en çok sıkıntı nerede oluşuyor, büyün bunları analiz edecek ve bütün konulara tedbir almaya, önceden bunlara yönelik yapılabilecek eylemleri oluşturmaya sevk edecek" diye konuştu.
'ALFABEDEN BAŞLAMAMIZ LAZIM'
Olası afetlere karşı bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları söyledi:
"Geçen gün bir inşaat mühendisi odasının temsilcisinin bir videosunu seyrettim. İstanbul'la ilgili anlatıyor. İnsan üzülür mü? İnsan üzülüyor. Hadi siyaset bunu yapar, bilerek yapar, bilmeyerek yapar, iyi niyetle yapar, 'Daha iyisi olsun' diye yapar, teşvik etmek için yapar. Sana ne oluyor be arkadaş. Diyor ki; 'İstanbul'da toplanma alanı yok. O Toplanma alanında zaten insanların barınması mümkün değil.' Şimdi okumuş yazmış, mühendis olmuş, memleketin sıralarından geçmiş bir adam. Yani bir meseleyi murakkabe edebilme kabiliyetinden uzak. Adını koymuşuz zaten 'Toplanma alanı' demişiz. Bu toplanma alanlarını tespit ediyoruz. 'Bu toplanma alanı layüsel bir dokunulmaz' demiyoruz. Böyle bir şeyi kimse söyleyemez. Ama burada da belediyelerimizle, yerel yönetimlerle ortak bir şekilde AFAD  diyor ki; 'Bu toplanma alanlarını belirleyin.' Onlar da belirliyorlar ve bir toplanma alanı oluşturuyorlar. Bu bazen bir park olur, bazen bir boş alan olur. Oraya yazılıyor; 'Bu toplanma alanıdır.' Ve bunlar e-devlet'te vatandaşımıza ilan ediliyor. Barınma alanı başka bir şey, toplanma alanı başka bir şey. Eğer bunu eleştirmek için eleştiren bir inşaat mühendisleri odası yöneticisine, ben bunu anlatacaksam hakikaten alfabeden başlamamız lazım. "
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ile milletvekillerinin de katıldığı toplantının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet risk azaltma uygulamaları sergisi ile AFAD İl Müdürlüğü'nün depolarını gezdi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-08-19 15:17:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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