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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İHA

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kahramanmaraş'ta tır ile uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilerek yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında iller arası uyuşturucu sevkiyatı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sistematik takipler yapan polis ekipleri, Gaziantep çevre yolundan Kahramanmaraş'a girmeye çalışan otomobil ve tırı takibe aldı. Kahramanmaraş girişinde yakalanan otomobil ve gerisinde seyreden tıra aynı anda kilit operasyon yapıldı.
Öncü araç olan otomobil içerisinde E.Y.(33), aracı geriden takip eden TIR içerisinde bulunan Ç.Ç (30) isimi şüpheliler, yakalanarak etkisiz hale getirildi. Narkotik madde arama köpeğinin de katıldığı operasyonda, tırın kupasında yatağın altında led lamba kutularının içerisinde zulalanmış vaziyette 380 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti kapsamında adli makamlara sevk edilen Ç. Ç. (30) ve E.Y. (33) isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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