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Andırın'da kuruyan çaydaki balıklar telef oldu

DHA

Andırın'da kuruyan çaydaki balıklar telef oldu


İskender ZENGİN/ANDIRIN(Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesinde kuruyan çaydaki binlerce balık telef oldu. Vatandaşlar, kuruyan çaya, DSİ tarafından su verilmesini istedi.
Yeşilova Mahallesi'ndeki Andırın Çayı'nda balık ölümleri yaşandı. Kuruyan çaydaki binlerce balık telef olarak kıyıya vurdu. Mahalle sakinleri, balıkları cep telefonuyla görüntüleyerek yetkililerden yardım isterken, çaya DSİ tarafından su verilmesini ve böylelikle balık ölümlerinin önlenebileceğini ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Andırın İskender ZENGİN
2020-08-21 11:29:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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