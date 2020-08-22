Kahramanmaraş'ta hapis cezası ile aranan 30 kişi tutuklandı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 43 kişiyi yakalandı. Şüphelilerden 30'u, haklarındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin gidebileceği yerleri belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonlarda çeşit suçlardan aranan 43 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve haklarında 'silahlı tehdit', 'yaralama', 'hırsızlık', 'uyuşturucu', 'cinsel taciz', 'fuhşa teşvik ve aracılık' gibi suçlardan kesin hapis cezası bulunan 30 kişi tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-08-21 22:46:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.