Kahramanmaraş’ta aranan 30 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 30 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Aranan şahısların bulunabileceği yerlere uygulamalar yapan polis ekipleri, aynı zamanda şahısların sağlanabileceği adreslere baskın düzenledi. Polisin yaptığı çalışmada çeşitli ceza ve suçlardan aranan 43 şahıs tespit edilip yakalandı.

Operasyon kapsamında silahlı tehdit, yaralama, hırsızlık, uyuşturucu, cinsel taciz, fuhşa teşvik ve aracılık gibi suçlardan kesin hapis cezası ile aranan 30 kişinin de aralarında bulunduğu 43 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 43 şüpheli emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi, 30'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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