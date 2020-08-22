Yanan evindeki eşyaları için gözyaşı döktü

Kahramanmaraş’ta bir evde çıkan yangın sonrası ev sahipleri yanan eşyaları için gözyaşlarına hakim olamadı.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Bağlarbaşı Mahallesindeki bir müstakil evde yaşandı. Evin mutfağındaki elektrik hattından çıktığı tahmin edilen yangın bir anda etrafı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında her hangi bir can kaybı yaşanmazken, mutfaktaki çeşitli beyaz eşyalarında maddi hasar oluştu. Yangın sonrası ev sahibi N.A, yanan eşyaları için gözyaşlarına hakim olamadı. Yanan ev eşyaları için, “Çalışıp yeniden alırız canımız sağ olsun” diyen kadını komşuları sakinleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.