Yangında çamaşır ve bulaşık makinesi yanan kadının gözyaşları

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta elektrik kontağından çıkan yangında, çamaşır ve bulaşık makinesi yanan Neslihan A., gözyaşlarına hakim olamadı.
Yangın, Bağlarbaşı Mahallesi'nde Neslihan A.´ya ait evin mutfağında, elektrik kontağından çıktı. İhbar üzerine eve, itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Yangında mutfakta bulunan çamaşır ve bulaşık makinesi yanarak, kullanılamaz hale geldi.
Ekipler yanan eşyaları dışarı çıkardığı sırada, Neslihan A. gözyaşlarına hakim olamazken, yakınları ve komşuları da kadını teselli etmeye çalıştı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-08-22 13:39:30
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